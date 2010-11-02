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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1294129512961297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:13

Re: ВТБ Банк

  Cler написав:то положите в банк в нормальной стабильной стране.

і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:34

  greenozon написав:
  Cler написав:то положите в банк в нормальной стабильной стране.

і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)

До 10К без декларування. Більші суми декларуються.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 19:36

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Більші суми декларуються.

не зовсім так. задекларувати мало, треба доказові документи походження грошей (для >10K)
до 10К можна просто вписати в декларацію при виїзді без пояснення походження.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:49

  greenozon написав:
  Cler написав:то положите в банк в нормальной стабильной стране.

і як наприклад ЛЕГАЛЬНО це зробити н суму > 10K?
(до 10К дозволяється вивозити задекларувавши в документах)


Если это деньги снятые с вашего счета, то 30 дней можно вывезти/письменно задекларировать сумму больше 10К но надо будет пройти по "красному коридору" Украинской таможне показать/письменно задекларировать, что эти деньги сняты с вашего счета в банке т.е. предъявить квитанцию о снятие с Вашего банковского счета+выписку на которой отражено снятие наличности с вашего личного счёта в банке. Данная выписки+квитанция действуют и принимаются в течение 30 календарных дней, начиная со дня выдачи, желательно что бы вся вывозимая сумма была снята одной квитанцией.

http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformle ... sinnostey/

хотя в своем письме НБУ говорит о 90 днях действительности квитанции/выписки и квитанций о валютообмене

http://sfs.gov.ua/data/material/000/057 ... 545817.pdf

и не забудьте задекларировать ввозимую сумму в страну в которой Вы будете открывать счет, в случае если сумма большая эти декларации будут для забугорных банков документами о легальности происхождения денег и должны позволить Вам без проблем открыть счет/вклад в заграничном банке.

P.S. до 10К можно декларировать устно по "зеленому коридору", не обязательно письменно декларировать.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 15:39

А можно суммы до 10 тыс, даже усно не декларировать?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 16:08

  demichh написав:А можно суммы до 10 тыс, даже усно не декларировать?

сумму до 10 тыс. задекларируете усно если спросят таможеники сколько везёте, а не спросят не задекларируете... :D
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 17:49

  Cler написав:
  demichh написав:А можно суммы до 10 тыс, даже усно не декларировать?

сумму до 10 тыс. задекларируете усно если спросят таможеники сколько везёте, а не спросят не задекларируете... :D


Совершенно верно, если спросят, если нет-то нет, главное что бы было меньше 10 тыс в эквиваленте всех валют всего и тогда смело идете по зеленому коридору, я не припомню ни одного случая что бы человек пострадал если сам первым не задекларировал устно сумму до 10 тыс. Ответственность есть если больше 10 тыс. не задекларировать письменно вплоть до конфискации суммы больше 10 тыс. если найдут, но лучше не рисковать и декларировать суммы больше 10 тыс. письменно.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:33

VTB Bank (Україна) увійшов до ТОП «Рейтингу надійності банківських депозитів»
VTB Bank (Україна) отримав найвищу оцінку надійності депозитів у «Рейтингу надійності банківських депозитів» за перший квартал 2018 року. У результаті банк посів дев'яту позицію серед 65 банків-учасників рейтингу, проведеного Рейтинговим агентством «Стандарт-Рейтинг».

Однією з ключових переваг депозитів VTB Bank є індивідуальний підхід: клієнт може особисто встановити параметри вкладу, в тому числі термін розміщення депозиту та можливість дострокового розірвання.

Перший квартал 2018 року VTB Bank завершив із прибутком 184,475 млн грн. Станом на 1 червня 2018 року норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 становить 21,19%, миттєва ліквідність Н4 – 41,04%, а поточна ліквідність Н5 – 43,08%.



https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... depozitov/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:33

  greenozon написав:VTB Bank (Україна) увійшов до ТОП «Рейтингу надійності банківських депозитів»
VTB Bank (Україна) отримав найвищу оцінку надійності депозитів у «Рейтингу надійності банківських депозитів» за перший квартал 2018 року. У результаті банк посів дев'яту позицію серед 65 банків-учасників рейтингу, проведеного Рейтинговим агентством «Стандарт-Рейтинг».

Однією з ключових переваг депозитів VTB Bank є індивідуальний підхід: клієнт може особисто встановити параметри вкладу, в тому числі термін розміщення депозиту та можливість дострокового розірвання.

Перший квартал 2018 року VTB Bank завершив із прибутком 184,475 млн грн. Станом на 1 червня 2018 року норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 становить 21,19%, миттєва ліквідність Н4 – 41,04%, а поточна ліквідність Н5 – 43,08%.


https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... depozitov/

Ну вот. Сейчас патриоты подтянутся. Вентилятор уже тащат, все остальное с собой. :wink:
Black Jack - White Business
ruvex
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