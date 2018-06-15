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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1295129612971298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 14:54

Re: ВТБ Банк

https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... no-merezh/
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:39

  keep написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/


VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.

Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
  keep написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:40

  keep написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/

Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:49

  Sanio написав:
  keep написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/

Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?

Так. Й власна мережа ВТБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:04

  Sanio написав:
  keep написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/

Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?

Все банкоматы Украины - для карты "Вам деньги".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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  BBC написав:
  Sanio написав:
  keep написав:https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/

Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?

Так. Й власна мережа ВТБ.

Яку суму максимальну фактично видає "Укрсоцбанк" за один підхід і на добу по картці "Скарбничка"?
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