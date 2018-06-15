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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:54
Re: ВТБ Банк
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:39
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:40
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:49
Так. Й власна мережа ВТБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:04
Все банкоматы Украины - для карты "Вам деньги".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:21
Яку суму максимальну фактично видає "Укрсоцбанк" за один підхід і на добу по картці "Скарбничка"?
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:16
Укрсоцбанк наразі видає 1000 грн/раз.
В день обмеження виставляє ВТБ,можете перевірити суму й кількість операцій у VTB-online, а за потреби, й змінити її.
Я вчора знімав 20 кгрн в банкоматі Укрсоцбанка (20×1000₴).
Щось мені з ТАС "щастить"
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