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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 чер, 2018 14:54
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Додано: Суб 16 чер, 2018 15:39
keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
VTB Bank (Україна) має свою регіональну мережу відділень і банкоматів, надаючи повний комплекс фінансових послуг міжнародного рівня для фізичних та юридичних осіб.
Для зручності клієнтів VTB Bank уклав договір про об'єднання банкоматних мереж з банком-партнером «Укрсоцбанк». Тарифи за використання банкоматів мережі банка-партнера аналогічні тарифам в мережі банкоматів банку VTB.
keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 16 чер, 2018 15:40
keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?
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Додано: Суб 16 чер, 2018 15:49
Sanio написав: keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?
Так. Й власна мережа ВТБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 16 чер, 2018 17:04
Sanio написав: keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?
Все банкоматы Украины - для карты "Вам деньги".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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Додано: Суб 16 чер, 2018 17:21
BBC написав: Sanio написав: keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?
Так. Й власна мережа ВТБ.
Яку суму максимальну фактично видає "Укрсоцбанк" за один підхід і на добу по картці "Скарбничка"?
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Sanio
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Додано: Суб 16 чер, 2018 19:16
Укрсоцбанк наразі видає 1000 грн/раз.
В день обмеження виставляє ВТБ,можете перевірити суму й кількість операцій у VTB-online, а за потреби, й змінити її.
Я вчора знімав 20 кгрн в банкоматі Укрсоцбанка (20×1000₴).
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Додано: Суб 16 чер, 2018 23:05
а как давно ВТБ от сети Радиус отвалился?
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