В соцевском меню на чёрном фоне, в альфавском на белом.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:49
В соцевском меню на чёрном фоне, в альфавском на белом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 17 чер, 2018 09:36
Re: ВТБ Банк
есть кто из одесситов ? банкомат укрсоца, который у мну рядом с домом выдаёт со скарбнички па 200гр. может кто знает, есть ли по другому настроенные по городу или везде так ?
з.ы. в радиус уже поздно, пятница была последним днём, даже если снимите деньги комиссия всё равно спишится в понедельник в опердень - ифа с горячки.
з.ы.ы. по банкоматам укрсоца предупредили, чтобы не було наклейки евронет.
а шо делать?
Додано: Нед 17 чер, 2018 09:54
Re: ВТБ Банк
Был ранее такой лимит и в Киеве, но теперь перенастроили уже полгода по 1000 дает.
Щось мені з ТАС "щастить"
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