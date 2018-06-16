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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1296129712981299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 08:49

  ishvara написав:
  BBC написав:Укрсоцбанк наразі видає 1000 грн/раз.
В день обмеження виставляє ВТБ,можете перевірити суму й кількість операцій у VTB-online, а за потреби, й змінити її.
Я вчора знімав 20 кгрн в банкоматі Укрсоцбанка (20×1000₴).

А как отличить банкомат Укрсоца от Альфовского?

В соцевском меню на чёрном фоне, в альфавском на белом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:36

Re: ВТБ Банк

есть кто из одесситов ? банкомат укрсоца, который у мну рядом с домом выдаёт со скарбнички па 200гр. может кто знает, есть ли по другому настроенные по городу или везде так ?
з.ы. в радиус уже поздно, пятница была последним днём, даже если снимите деньги комиссия всё равно спишится в понедельник в опердень - ифа с горячки.
з.ы.ы. по банкоматам укрсоца предупредили, чтобы не було наклейки евронет.
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 09:54

Re: ВТБ Банк

  чик написав:банкомат укрсоца, который у мну рядом с домом выдаёт со скарбнички па 200гр.
Был ранее такой лимит и в Киеве, но теперь перенастроили уже полгода по 1000 дает.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:39

  BBC написав:
  mephala написав:а как давно ВТБ от сети Радиус отвалился?

Завтра (с 18 июня 2018)

от невезуха.
у меня депо как раз заканчивается 18го
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 11:43

  Фантом написав:
  ishvara написав:А как отличить банкомат Укрсоца от Альфовского?

В соцевском меню на чёрном фоне, в альфавском на белом.

а тот эксельный файлик что на сайте не подходит для определения правильного банкомата?
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Повідомлення Додано: Нед 17 чер, 2018 15:21

  BBC написав: Был ранее такой лимит и в Киеве, но теперь перенастроили уже полгода по 1000 дает.

в одессе оказывается тоже вернули па 1000гр. всё доснял, бо срок карты истекает в этом месяце...
а шо делать?
чик
 
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