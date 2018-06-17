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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 08:49
ishvara написав: BBC написав:
Укрсоцбанк наразі видає 1000 грн/раз.
В день обмеження виставляє ВТБ,можете перевірити суму й кількість операцій у VTB-online, а за потреби, й змінити її.
Я вчора знімав 20 кгрн в банкоматі Укрсоцбанка (20×1000₴).
А как отличить банкомат Укрсоца от Альфовского?
В соцевском меню на чёрном фоне, в альфавском на белом.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 09:36
есть кто из одесситов ? банкомат укрсоца, который у мну рядом с домом выдаёт со скарбнички па 200гр. может кто знает, есть ли по другому настроенные по городу или везде так ?
з.ы. в радиус уже поздно, пятница была последним днём, даже если снимите деньги комиссия всё равно спишится в понедельник в опердень - ифа с горячки.
з.ы.ы. по банкоматам укрсоца предупредили, чтобы не було наклейки евронет.
а шо делать?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 09:54
чик написав:
банкомат укрсоца, который у мну рядом с домом выдаёт со скарбнички па 200гр.
Был ранее такой лимит и в Киеве, но теперь перенастроили уже полгода по 1000 дает.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:39
BBC написав: mephala написав:
а как давно ВТБ от сети Радиус отвалился?
Завтра (с 18 июня 2018)
от невезуха.
у меня депо как раз заканчивается 18го
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Додано: Нед 17 чер, 2018 11:43
Фантом написав: ishvara написав:
А как отличить банкомат Укрсоца от Альфовского?
В соцевском меню на чёрном фоне, в альфавском на белом.
а тот эксельный файлик что на сайте не подходит для определения правильного банкомата?
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Додано: Нед 17 чер, 2018 15:21
BBC написав:
Был ранее такой лимит и в Киеве, но теперь перенастроили уже полгода по 1000 дает.
в одессе оказывается тоже вернули па 1000гр. всё доснял, бо срок карты истекает в этом месяце...
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 17 чер, 2018 21:51
BBC написав: Sanio написав: keep написав:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/nformats-ya-dlya-vlasnik-v-plat-zhnikh-kartok-shchodo-zm-ni-perel-ku-bank-v-partner-v-ob-dnano-merezh/
Єдиним банком-партнером по банкоматній мережі залишається "Укрсоцбанк"?
Так. Й власна мережа ВТБ.
Из всей сети только Кредо нормально выдавал.
Замечаю, что на протяжении последних лет для клиентов в большинстве своем в БС раз за разом всплывают только дерьмовые новости.
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Додано: Нед 17 чер, 2018 22:18
Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?
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mihasik
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Додано: Нед 17 чер, 2018 22:23
mihasik написав:
Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?
ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...
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Cler
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Додано: Пон 18 чер, 2018 00:15
Cler написав: mihasik написав:
Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?
ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...
Где выгоднее, снять гривну с ВТБшной российской карты?
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