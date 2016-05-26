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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:04
mihasik написав: Cler написав: mihasik написав:
Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?
ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...
Где выгоднее, снять гривну с ВТБшной российской карты?
В РФ конечно же
Вам надо не на форуме энтот вопрос задавать, а читать тарифы вашей российской карты - как и что они тарифицируют при съеме нала за границей рашки. Вряд ли на форуме найдется даже ддесяток человек, которые пользуют именно карту ВТБ эмитированную в РФ и знают эти самые тарифы
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:22
Коли банка залишає Харків і Дніпро. Шо чути?
На місці однієї голови Змія Горинича (відділення ВаТи у Львові) виросла інша голова (відділення Сбєра у Львові).
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