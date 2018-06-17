Додано: Пон 18 чер, 2018 11:52

Сегодня задал вопрос в Харькове, о слухах выехать из города.

Операционист сказала, что работают в штатном режиме без каких либо планов на выход

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/