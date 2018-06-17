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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:04
mihasik написав: Cler написав: mihasik написав:
Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?
ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...
Где выгоднее, снять гривну с ВТБшной российской карты?
В РФ конечно же
Вам надо не на форуме энтот вопрос задавать, а читать тарифы вашей российской карты - как и что они тарифицируют при съеме нала за границей рашки. Вряд ли на форуме найдется даже ддесяток человек, которые пользуют именно карту ВТБ эмитированную в РФ и знают эти самые тарифы
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:22
Коли банка залишає Харків і Дніпро. Шо чути?
На місці однієї голови Змія Горинича (відділення ВаТи у Львові) виросла інша голова (відділення Сбєра у Львові).
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Додано: Пон 18 чер, 2018 09:32
я общалась по телефону с киевским отделением. сказали. что работают в обычном режиме
сама в раздумьях не знаю. что делать вынимать деньги или продлить на 3-6 мес..?
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:09
brainybird написав:
я общалась по телефону с киевским отделением. сказали. что работают в обычном режиме
сама в раздумьях не знаю. что делать вынимать деньги или продлить на 3-6 мес..?
Я депо в $$$ продлила на год. Вернее, пополнила годовой столбик, открытый в мае.
Судя по БМ, выходить ВТБ с рынка будет так же цивилизованно, выплачивая клиентам все остатки на счетах.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 18 чер, 2018 10:31
Думаю, что банк не кинет своих вкладчиков, главное, чтобы пецька ничего не придумал. У самого был депо в $, отдали без проблем, недостатка в долларе в кассе не замечено)
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:02
Квесторе_поверніться написав:
На місці однієї голови Змія Горинича (відділення ВаТи у Львові) виросла інша голова (відділення Сбєра у Львові).
свято місце пусто не буває (с)
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Додано: Пон 18 чер, 2018 11:52
Сегодня задал вопрос в Харькове, о слухах выехать из города.
Операционист сказала, что работают в штатном режиме без каких либо планов на выход
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Додано: Пон 18 чер, 2018 13:07
Алексей77 написав:
Сегодня задал вопрос в Харькове, о слухах выехать из города.
Операционист сказала, что работают в штатном режиме без каких либо планов на выход
Ага - в моем городе еще в начале апреля отвечали так же, а в середине мая их уже не было. Если поступит команда - на то чтобы свернуть деятельность - думаю любому отделению понадобится около месяца. Так что не надо расслабляться, чтобы если чЁ успеть написать заяву на свифт.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 16:12
mihasik написав: Cler написав: mihasik написав:
Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?
ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...
Где выгоднее, снять гривну с ВТБшной российской карты?
естественно в банкоматах ВТБ...
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