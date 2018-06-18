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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 08:04

  mihasik написав:
  Cler написав:
  mihasik написав:Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?

ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...

Где выгоднее, снять гривну с ВТБшной российской карты?

В РФ конечно же :wink:
Вам надо не на форуме энтот вопрос задавать, а читать тарифы вашей российской карты - как и что они тарифицируют при съеме нала за границей рашки. Вряд ли на форуме найдется даже ддесяток человек, которые пользуют именно карту ВТБ эмитированную в РФ и знают эти самые тарифы
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:22

Коли банка залишає Харків і Дніпро. Шо чути?
На місці однієї голови Змія Горинича (відділення ВаТи у Львові) виросла інша голова (відділення Сбєра у Львові). :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 09:32

Re: ВТБ Банк

я общалась по телефону с киевским отделением. сказали. что работают в обычном режиме

сама в раздумьях не знаю. что делать вынимать деньги или продлить на 3-6 мес..?
brainybird
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:09

  brainybird написав:я общалась по телефону с киевским отделением. сказали. что работают в обычном режиме

сама в раздумьях не знаю. что делать вынимать деньги или продлить на 3-6 мес..?

Я депо в $$$ продлила на год. Вернее, пополнила годовой столбик, открытый в мае.
Судя по БМ, выходить ВТБ с рынка будет так же цивилизованно, выплачивая клиентам все остатки на счетах.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:31

Re: ВТБ Банк

Думаю, что банк не кинет своих вкладчиков, главное, чтобы пецька ничего не придумал. У самого был депо в $, отдали без проблем, недостатка в долларе в кассе не замечено)
alfaro23
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:02

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:На місці однієї голови Змія Горинича (відділення ВаТи у Львові) виросла інша голова (відділення Сбєра у Львові).


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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 11:52

Сегодня задал вопрос в Харькове, о слухах выехать из города.
Операционист сказала, что работают в штатном режиме без каких либо планов на выход
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 13:07

  Алексей77 написав:Сегодня задал вопрос в Харькове, о слухах выехать из города.
Операционист сказала, что работают в штатном режиме без каких либо планов на выход

Ага - в моем городе еще в начале апреля отвечали так же, а в середине мая их уже не было. Если поступит команда - на то чтобы свернуть деятельность - думаю любому отделению понадобится около месяца. Так что не надо расслабляться, чтобы если чЁ успеть написать заяву на свифт.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 16:12

  mihasik написав:
  Cler написав:
  mihasik написав:Есть карта ВТБ российская,в украинских банкоматах ВТБ, даст гривну без комиссии?

ВТБ в украинских, белоруских, российских и грузинских банкоматах выдаёт без комиссии, но списывает высокий процент за конвертацию - 1,5%...

Где выгоднее, снять гривну с ВТБшной российской карты?

естественно в банкоматах ВТБ...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:46

Re: ВТБ Банк

  lubopytnaya написав:Я депо в $$$ продлила на год


да у меня два депо. оба под фонд и я в черкассах... сегодня продлила онлайн один. следующий конец в августе. не знаю что делать. все равно придется ехать и вынимать проц-ты и писать заявление на свифт... печально все. что за страна. какое-то постоянное минное поле
brainybird
 
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