|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:54
brainybird написав: lubopytnaya написав:
Я депо в $$$ продлила на год
да у меня два депо. оба под фонд и я в черкассах... сегодня продлила онлайн один. следующий конец в августе. не знаю что делать. все равно придется ехать и вынимать проц-ты и писать заявление на свифт... печально все. что за страна. какое-то постоянное минное поле
А чому коли відділення було на Свіфт не було цидули?
Це не страна, це Ви.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24834
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:56
Так ніхто і не підглянув який Н6 в банці?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24834
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10117
|1467121
|
Пон 18 чер, 2018 19:14
Ой+
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4990
|802071
|
|
|30964
|3834661
|
|