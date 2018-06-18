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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1298129913001301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:54

  brainybird написав:
  lubopytnaya написав:Я депо в $$$ продлила на год


да у меня два депо. оба под фонд и я в черкассах... сегодня продлила онлайн один. следующий конец в августе. не знаю что делать. все равно придется ехать и вынимать проц-ты и писать заявление на свифт... печально все. что за страна. какое-то постоянное минное поле

А чому коли відділення було на Свіфт не було цидули?
Це не страна, це Ви.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:56

Так ніхто і не підглянув який Н6 в банці?
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Повідомлень: 24834
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1298129913001301
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