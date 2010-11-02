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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:54
brainybird написав: lubopytnaya написав:
Я депо в $$$ продлила на год
да у меня два депо. оба под фонд и я в черкассах... сегодня продлила онлайн один. следующий конец в августе. не знаю что делать. все равно придется ехать и вынимать проц-ты и писать заявление на свифт... печально все. что за страна. какое-то постоянное минное поле
А чому коли відділення було на Свіфт не було цидули?
Це не страна, це Ви.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:56
Так ніхто і не підглянув який Н6 в банці?
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:46
Квесторе_поверніться написав:
На місці однієї голови Змія Горинича (відділення ВаТи у Львові) виросла інша голова (відділення Сбєра у Львові).
Не фарт.
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