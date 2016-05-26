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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:02
Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
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tano
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Суб 30 чер, 2018 15:41
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