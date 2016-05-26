|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 чер, 2018 18:02
Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
-
tano
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:45
Укрсоцбанк входит в число партнёров?
-
tano
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 20.10.14
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 19:46
tano написав:
Укрсоцбанк входит в число партнёров?
Да.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13404
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:04
tano написав:
Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
я снимаю в банкоматах Укрсоца и ПУМБа
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:15
Cler написав: tano написав:
Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
я снимаю в банкоматах Укрсоца и ПУМБа
ПУМБ уже не партнер
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13404
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1030 раз.
- Подякували: 1113 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:31
tano написав:
Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
Судя с сайта банка, только свои банкоматы и "Укрсоц".
-
anikola13
-
-
- Повідомлень: 433
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:41
BBC написав: Cler написав: tano написав:
Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
я снимаю в банкоматах Укрсоца и ПУМБа
ПУМБ уже не партнер
а давно? снимала в начпле месяца вроде бы было без комиссии...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 561 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 21:47
Cler написав:
а давно? снимала в начпле месяца вроде бы было без комиссии...
с 18 июня партнер тока Соцhttps://vtb.ua/about/press-centre/publi ... no-merezh/
пумб и радиус выбыли
но по Вам Деньги все равно снятие в любом банкомате осталось бесплатным.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34444
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5469 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57423
|7375444
|
Суб 30 чер, 2018 18:50
lel
|
|5817
|1384885
|
Суб 30 чер, 2018 15:41
BBC
|
|9
|3335
|
|