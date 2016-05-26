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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1299130013011302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 18:02

Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?
tano
 
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Подякував: 42 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:45

Re: ВТБ Банк

Укрсоцбанк входит в число партнёров?
tano
 
Повідомлень: 157
З нами з: 20.10.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 19:46

  tano написав:Укрсоцбанк входит в число партнёров?

Да.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:04

  tano написав:Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?

я снимаю в банкоматах Укрсоца и ПУМБа
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:15

  Cler написав:
  tano написав:Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?

я снимаю в банкоматах Укрсоца и ПУМБа
ПУМБ уже не партнер
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13404
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:31

  tano написав:Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?

Судя с сайта банка, только свои банкоматы и "Укрсоц".
anikola13
 
Повідомлень: 434
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:41

  BBC написав:
  Cler написав:
  tano написав:Где можно ознакомиться с актуальным списком банков - партнеров для Скарбнички?

я снимаю в банкоматах Укрсоца и ПУМБа
ПУМБ уже не партнер

а давно? снимала в начпле месяца вроде бы было без комиссии...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 21:47

  Cler написав:а давно? снимала в начпле месяца вроде бы было без комиссии...


с 18 июня партнер тока Соц
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... no-merezh/
пумб и радиус выбыли
но по Вам Деньги все равно снятие в любом банкомате осталось бесплатным.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:16

  IMPRINTER написав:
  Cler написав:а давно? снимала в начпле месяца вроде бы было без комиссии...


с 18 июня партнер тока Соц
https://vtb.ua/about/press-centre/publi ... no-merezh/
пумб и радиус выбыли
но по Вам Деньги все равно снятие в любом банкомате осталось бесплатным.


По вам деньги это точно?
Ratatui
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Повідомлень: 5884
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:18

Ratatui

точно. по вам деньги по тарифам снятие бесплатно везде.
по другим картам бесплатно тока в втб и партнерах.
условия тарифов не меняли - просто изменился перечень партнеров.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлень: 34447
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5469 раз.
 
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  #<1 ... 1299130013011302
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