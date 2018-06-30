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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 12:27
лимит на одно снятие у укрсоца 1К
суточный ХЗ какой но явно не малый.
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mephala
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Нед 01 лип, 2018 10:02
mikos
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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