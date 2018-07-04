Додано: Сер 04 лип, 2018 17:24

Коллеги, а почему ВТБ де-факто устранился от валютообмена?

На днях был в банке, так по доллару было 25,60 на 26,30. Очевидно, что никто ничего не купит, и не сдаст.

Чего так? Другие банки рассматривают валютообмен как фактор заработка. Непонятло.

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.