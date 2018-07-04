лимит на одно снятие у укрсоца 1К
суточный ХЗ какой но явно не малый.
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Додано: Нед 01 лип, 2018 12:27
Re: ВТБ Банк
лимит на одно снятие у укрсоца 1К
суточный ХЗ какой но явно не малый.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:24
Коллеги, а почему ВТБ де-факто устранился от валютообмена?
На днях был в банке, так по доллару было 25,60 на 26,30. Очевидно, что никто ничего не купит, и не сдаст.
Чего так? Другие банки рассматривают валютообмен как фактор заработка. Непонятло.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:31
да вроде бы курсы вполне вменяемые: USD 26,10 26,80; EUR 29,91 31,30...
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:42
Re: ВТБ Банк
Мне тяжело согласиться с тезисом о вменяемости курса продажи 26,80, если могу взять без лимитов по 26,30 и ограниченно по 26,25.
Покупка, да, на сегодня более-менее адекватная.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:52
по сравнению с А-банком вполне вменяемо...
https://tables.finance.ua/ru/currency/cards#2:1
Додано: Сер 04 лип, 2018 17:54
то некорректно указано на финансах .. гляньте сайт а-банка и увидите что там не такой курс
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