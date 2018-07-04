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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1300130113021303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 12:27

Re: ВТБ Банк

лимит на одно снятие у укрсоца 1К
суточный ХЗ какой но явно не малый.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:24

Коллеги, а почему ВТБ де-факто устранился от валютообмена?
На днях был в банке, так по доллару было 25,60 на 26,30. Очевидно, что никто ничего не купит, и не сдаст.
Чего так? Другие банки рассматривают валютообмен как фактор заработка. Непонятло.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:31

  Баблонавт написав:Коллеги, а почему ВТБ де-факто устранился от валютообмена?
На днях был в банке, так по доллару было 25,60 на 26,30. Очевидно, что никто ничего не купит, и не сдаст.
Чего так? Другие банки рассматривают валютообмен как фактор заработка. Непонятло.

да вроде бы курсы вполне вменяемые: USD 26,10 26,80; EUR 29,91 31,30...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:42

Re: ВТБ Банк

  Cler написав:да вроде бы курсы вполне вменяемые: USD 26,10 26,80
Мне тяжело согласиться с тезисом о вменяемости курса продажи 26,80, если могу взять без лимитов по 26,30 и ограниченно по 26,25.
Покупка, да, на сегодня более-менее адекватная.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:52

  Баблонавт написав:
  Cler написав:да вроде бы курсы вполне вменяемые: USD 26,10 26,80
Мне тяжело согласиться с тезисом о вменяемости курса продажи 26,80, если могу взять без лимитов по 26,30 и ограниченно по 26,25.
Покупка, да, на сегодня более-менее адекватная.

по сравнению с А-банком вполне вменяемо... :mrgreen:

https://tables.finance.ua/ru/currency/cards#2:1
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 17:54

  Cler написав:
  Баблонавт написав:
  Cler написав:да вроде бы курсы вполне вменяемые: USD 26,10 26,80
Мне тяжело согласиться с тезисом о вменяемости курса продажи 26,80, если могу взять без лимитов по 26,30 и ограниченно по 26,25.
Покупка, да, на сегодня более-менее адекватная.

по сравнению с А-банком вполне вменяемо... :mrgreen:

https://tables.finance.ua/ru/currency/cards#2:1


то некорректно указано на финансах .. гляньте сайт а-банка и увидите что там не такой курс
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IMPRINTER
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  #<1 ... 1300130113021303
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