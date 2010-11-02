500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 00:16
500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
Щось мені з ТАС "щастить"
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