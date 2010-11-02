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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:16

  IMPRINTER написав:BBC

погасите мое любопытство - зачем вам пачки купюр по 5 евро ? раньше вы наоборот фанатели по 500-евровым купюрам )

500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 1301130213031304
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