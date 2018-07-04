RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:16

  IMPRINTER написав:BBC

погасите мое любопытство - зачем вам пачки купюр по 5 евро ? раньше вы наоборот фанатели по 500-евровым купюрам )

500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:10

BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34487
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5480 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:12

  IMPRINTER написав:BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?

20%, но не безлимитно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:17

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?

20%, но не безлимитно.


ну 2 долл. еще для тех, кто не понимает, что эти 2 долл. - это не те 2 долл, что представляют ценность - это еще понятно ... но 1 долл. и 5 евро на 20% - очень странно кто покупает с такими наценками )))
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34487
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5480 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:21

И именно пачками по 100 банкнот приблизительно раз в два месяца. И предпочтение именно "5€".
Но сейчас не об этом, а о том, что в ВТБ это продают.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13431
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 1115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:18

  BBC написав:И именно пачками по 100 банкнот приблизительно раз в два месяца. И предпочтение именно "5€".
Но сейчас не об этом, а о том, что в ВТБ это продают.


ну не во всех отделениях - в моем такого нет ... да у них есть мелочь всегда, но они ее не продают.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34487
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5480 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 1301130213031304
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anis, klyde, lubopytnaya, Stringer, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5763, 5764, 5765
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57641 7395230
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 09:51
Stringer
Идея Банк 1 ... 1519, 1520, 1521
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15205 2162815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 09:28
cdj2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3109, 3110, 3111
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31102 3859841
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лип, 2018 09:20
Support BForward

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57641)
05.07.2018 10:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.