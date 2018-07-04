500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 00:16
500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:10
BBC
прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?
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Додано: Чет 05 лип, 2018 08:12
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:17
ну 2 долл. еще для тех, кто не понимает, что эти 2 долл. - это не те 2 долл, что представляют ценность - это еще понятно ... но 1 долл. и 5 евро на 20% - очень странно кто покупает с такими наценками )))
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Додано: Чет 05 лип, 2018 08:21
И именно пачками по 100 банкнот приблизительно раз в два месяца. И предпочтение именно "5€".
Но сейчас не об этом, а о том, что в ВТБ это продают.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 05 лип, 2018 09:18
ну не во всех отделениях - в моем такого нет ... да у них есть мелочь всегда, но они ее не продают.
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