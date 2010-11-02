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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1301130213031304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 00:16

  IMPRINTER написав:BBC

погасите мое любопытство - зачем вам пачки купюр по 5 евро ? раньше вы наоборот фанатели по 500-евровым купюрам )

500 евровые удобны для матраса и переноса депо между банками. Да и проверять их подлинность быстрее. А вот 5 евровые,1 и 2 доллара есть возможность гораздо более номинала "сдавать". Рубли для собственных нужд в поездках в РФ нужны мелкие.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:10

BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:12

  IMPRINTER написав:BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?

20%, но не безлимитно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:17

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?

20%, но не безлимитно.


ну 2 долл. еще для тех, кто не понимает, что эти 2 долл. - это не те 2 долл, что представляют ценность - это еще понятно ... но 1 долл. и 5 евро на 20% - очень странно кто покупает с такими наценками )))
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:21

И именно пачками по 100 банкнот приблизительно раз в два месяца. И предпочтение именно "5€".
Но сейчас не об этом, а о том, что в ВТБ это продают.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 09:18

  BBC написав:И именно пачками по 100 банкнот приблизительно раз в два месяца. И предпочтение именно "5€".
Но сейчас не об этом, а о том, что в ВТБ это продают.


ну не во всех отделениях - в моем такого нет ... да у них есть мелочь всегда, но они ее не продают.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 08:15

Короче, все кто еще имеет дело с этим банком, завязывайте с ним. Еще совсем недавно снимал без комиссии через банкомат ПУМБ. А теперь берет комиссию. Добавили комиссию по тихому, ни СМС кой, ни через интернет банкинг даже не известили. Позвонил в поддержку, а им пофиг, как хотим так и извещаем. Им на клиентов теперь совсем наплевать. На смс ках экономят - голодранцы. Дело идет к концу. Так и деньги на счетах могут бесследно пропасть и хрен что докажешь.
PashaX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 09:11

  PashaX написав:Короче, все кто еще имеет дело с этим банком, завязывайте с ним. Еще совсем недавно снимал без комиссии через банкомат ПУМБ. А теперь берет комиссию. Добавили комиссию по тихому, ни СМС кой, ни через интернет банкинг даже не известили. Позвонил в поддержку, а им пофиг, как хотим так и извещаем. Им на клиентов теперь совсем наплевать. На смс ках экономят - голодранцы. Дело идет к концу. Так и деньги на счетах могут бесследно пропасть и хрен что докажешь.


Вы где-то долго спали. Все знают, что с 18 июня усё бритва началась.
Ratatui
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