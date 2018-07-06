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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1302130313041305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:05

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:BBC

прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?

20%, но не безлимитно.


Вы мне напомнили 90 е когда одно время менялами была создана мода на единички и они продавались выше номинала.....но сейчас, кому они нужны выше номинала так же как и 5 евро, ладно там двоечки их еще пытаются впарить в интернете "коллекционерам" да и сам как то получил был пару тройку десяток двоечек в ВТБ так раздарил их знакомым на 8 марта и НГ, реально многие не видели двоечек и некоторые даже не знали что они существуют :) но единички и 5 евро :? Подскажите плиз, как их в РФ можно сбагрить выше номинала на 20 % (можно в личку)....если конечно Вы не думаете ошибочно, что они там застряли в 90-х и менялы с лохами в РФ готовы принимать их выше номинала :oops:

P.S. с другой стороны как я писал выше я придумал как сбагрить двоечки с наваром 150 %, обычно дарил знакомым девочкам на 8 марта и НГ по 5 $, а пару лет назад как получил в ВТБ ну и часть еще выпросил новые хрустящие с пачки двоечки и раздарил их, все были довольны я из за того, что после девала по факту потратил тоже количество гривен, а девочки счастливы были из за того что никогда их не видели, а многие даже думали что они не существуют и есть чем необычным перед подругами похвастаться :mrgreen:

Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:18

  PashaX написав:BBC Та причем тут знал, не знал. Банк должен извещать об изменениях клиенту. Я не должен тратить время на постоянную слежку за действиями банка. Или тут все считают, что это нормально?


каждому клиенту по почтовому голубю отправить? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:49

  Ratatui написав:
  PashaX написав:BBC Та причем тут знал, не знал. Банк должен извещать об изменениях клиенту. Я не должен тратить время на постоянную слежку за действиями банка. Или тут все считают, что это нормально?


каждому клиенту по почтовому голубю отправить? :shock:

Голубя приму. Вкусное жарко в бонус.
А аообще то, клиент ОБЯЗАН следить за новостной лентой сайта. Тпм и сообщают все изменения.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:57

Бонус к депозиту

А зачем ВТБ ищет новых клиентов?

В акции не участвуют депозиты
Менее 2000 долларов
Срок менее 3 месяцев
Открытые до подачи заявки
При указании недостоверных данных
Клиентов, у которых есть действующий вклад или предыдущий вклад закончился менее 90 дней назад.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Ratatui

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