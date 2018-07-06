Додано: П'ят 06 лип, 2018 14:05

BBC написав: IMPRINTER написав: BBC



прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько? прошу прощение, ГОРАЗДО более это сколько?

20%, но не безлимитно. 20%, но не безлимитно.

Вы мне напомнили 90 е когда одно время менялами была создана мода на единички и они продавались выше номинала.....но сейчас, кому они нужны выше номинала так же как и 5 евро, ладно там двоечки их еще пытаются впарить в интернете "коллекционерам" да и сам как то получил был пару тройку десяток двоечек в ВТБ так раздарил их знакомым на 8 марта и НГ, реально многие не видели двоечек и некоторые даже не знали что они существуютно единички и 5 евроПодскажите плиз, как их в РФ можно сбагрить выше номинала на 20 % (можно в личку)....если конечно Вы не думаете ошибочно, что они там застряли в 90-х и менялы с лохами в РФ готовы принимать их выше номиналаP.S. с другой стороны как я писал выше я придумал как сбагрить двоечки с наваром 150 %, обычно дарил знакомым девочкам на 8 марта и НГ по 5 $, а пару лет назад как получил в ВТБ ну и часть еще выпросил новые хрустящие с пачки двоечки и раздарил их, все были довольны я из за того, что после девала по факту потратил тоже количество гривен, а девочки счастливы были из за того что никогда их не видели, а многие даже думали что они не существуют и есть чем необычным перед подругами похвастаться