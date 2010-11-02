Вы мне напомнили 90 е когда одно время менялами была создана мода на единички и они продавались выше номинала.....но сейчас, кому они нужны выше номинала так же как и 5 евро, ладно там двоечки их еще пытаются впарить в интернете "коллекционерам" да и сам как то получил был пару тройку десяток двоечек в ВТБ так раздарил их знакомым на 8 марта и НГ, реально многие не видели двоечек и некоторые даже не знали что они существуют но единички и 5 евро Подскажите плиз, как их в РФ можно сбагрить выше номинала на 20 % (можно в личку)....если конечно Вы не думаете ошибочно, что они там застряли в 90-х и менялы с лохами в РФ готовы принимать их выше номинала
P.S. с другой стороны как я писал выше я придумал как сбагрить двоечки с наваром 150 %, обычно дарил знакомым девочкам на 8 марта и НГ по 5 $, а пару лет назад как получил в ВТБ ну и часть еще выпросил новые хрустящие с пачки двоечки и раздарил их, все были довольны я из за того, что после девала по факту потратил тоже количество гривен, а девочки счастливы были из за того что никогда их не видели, а многие даже думали что они не существуют и есть чем необычным перед подругами похвастаться
В акции не участвуют депозиты Менее 2000 долларов Срок менее 3 месяцев Открытые до подачи заявки При указании недостоверных данных Клиентов, у которых есть действующий вклад или предыдущий вклад закончился менее 90 дней назад.
PashaX написав:BBC Та причем тут знал, не знал. Банк должен извещать об изменениях клиенту. Я не должен тратить время на постоянную слежку за действиями банка. Или тут все считают, что это нормально?
каждому клиенту по почтовому голубю отправить?
ничто не мешает банку о важных для клиента изменениях сообщать хотябы в ИБ - во-первых это значительно дешевле СМС-рассылок, а кроме того позволяет адресно доносить информацию по продуктам, которыми клиент пользуется. на практике же получается, что банк рассылает клиентам всякий спам, а важную информацию нужно выискивать или следить за этим форумом. например я о том что ПУМБ уже не партнёр узнал случайно из сообщений на форуме...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
PashaX написав:BBC Та причем тут знал, не знал. Банк должен извещать об изменениях клиенту. Я не должен тратить время на постоянную слежку за действиями банка. Или тут все считают, что это нормально?
каждому клиенту по почтовому голубю отправить?
ничто не мешает банку о важных для клиента изменениях сообщать хотябы в ИБ - во-первых это значительно дешевле СМС-рассылок, а кроме того позволяет адресно доносить информацию по продуктам, которыми клиент пользуется. на практике же получается, что банк рассылает клиентам всякий спам, а важную информацию нужно выискивать или следить за этим форумом. например я о том что ПУМБ уже не партнёр узнал случайно из сообщений на форуме...
Это не обязанность банка, а добровольное желание. Приват можно подумать сильно много предупреждает.
Ratatui написав:каждому клиенту по почтовому голубю отправить?
ничто не мешает банку о важных для клиента изменениях сообщать хотябы в ИБ - во-первых это значительно дешевле СМС-рассылок, а кроме того позволяет адресно доносить информацию по продуктам, которыми клиент пользуется. на практике же получается, что банк рассылает клиентам всякий спам, а важную информацию нужно выискивать или следить за этим форумом. например я о том что ПУМБ уже не партнёр узнал случайно из сообщений на форуме...
Это не обязанность банка, а добровольное желание. Приват можно подумать сильно много предупреждает.
с приватом попрощался ещё в 2012 из-за его свинского отношения к клиентам...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.