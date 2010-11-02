RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1303130413051306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:59

  19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.


https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/


Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5922
З нами з: 30.11.12
Подякував: 91 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1303130413051306
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: allaliu, imlex, Intento, Sanio, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5774, 5775, 5776
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57753 7405400
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 лип, 2018 05:00
cdj2
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 584, 585, 586
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5852 1390383
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лип, 2018 12:05
i_ivanov_80
Банк Глобус 1 ... 355, 356, 357
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3562 490115
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лип, 2018 10:19
Оранжевый-хит сезона

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (124)
08.07.2018 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.