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Обслуговування в українських
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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1303130413051306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:59

  19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.


https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/


Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:57

  Ratatui написав:
  19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.


https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/


Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.

Та он совсем дурачёк уже стал. И работнички там ещё те...плоское катают, а круглое таскают...зато зп получают боснословную.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:02

  19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.


https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/

умные люди валюту в украинских банках не держат с 2014 года...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:14

  Тракторист написав:умные люди валюту в украинских банках не держат с 2014 года...

умные люди ещё в 1991 свалили от сюда...
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