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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 лип, 2018 10:59
19yuriy91 написав:
что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/
Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.
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Ratatui
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Додано: Нед 08 лип, 2018 21:57
Ratatui написав: 19yuriy91 написав:
что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/
Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.
Та он совсем дурачёк уже стал. И работнички там ещё те...плоское катают, а круглое таскают...зато зп получают боснословную.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 22:02
19yuriy91 написав:
что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/
умные люди валюту в украинских банках не держат с 2014 года...
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Додано: Нед 08 лип, 2018 22:14
Тракторист написав:
умные люди валюту в украинских банках не держат с 2014 года...
умные люди ещё в 1991 свалили от сюда...
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