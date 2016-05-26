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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1303130413051306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 10:59

  19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.


https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/


Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:57

  Ratatui написав:
  19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.


https://курс.ком.юа/novost/72855-chto-budet-s-valjutnimi-depozitami/


Что это очередной пук пока не чем не подкреплённый.

Та он совсем дурачёк уже стал. И работнички там ещё те...плоское катают, а круглое таскают...зато зп получают боснословную.
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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 14:19

  PashaX написав:BBC Та причем тут знал, не знал. Банк должен извещать об изменениях клиенту. Я не должен тратить время на постоянную слежку за действиями банка. Или тут все считают, что это нормально?


ВТБ, в этом плане, имеет довольно хороший метод извещений - RSS-подписка на новости. Просто нужно ее видеть:
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/ - RSS значек с радио волнами. Подписывайте эту ссылку в почтовой программе (если она умеет rss) или feed-ридере и будет вам счастье.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:43

Re: ВТБ Банк

В случае оформления депозитного вклада «VTB Конструктор +» в системе VTB Online на срок от 181 до 365 дней суммируются надбавки по
программам лояльности: При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор +» в системеVTB Online (п.2) и При оформлении
депозитного вклада «VTBКонструктор +» сроком от 181 до 365 дней (п.3). Строк действия данной программы лояльности- до 10.10.2018г.
Во всех других случаях-надбавки к процентным ставкам не суммируются.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:50

  Інкогніто написав:В случае оформления депозитного вклада «VTB Конструктор +» в системе VTB Online на срок от 181 до 365 дней суммируются надбавки по
программам лояльности: При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор +» в системеVTB Online (п.2) и При оформлении
депозитного вклада «VTBКонструктор +» сроком от 181 до 365 дней (п.3). Строк действия данной программы лояльности- до 10.10.2018г.
Во всех других случаях-надбавки к процентным ставкам не суммируются.

Які 365 днів...обіцяли ж раніше попрощатись.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:56

Обіцяли ужатися до 1 відділення, а не прощатися. Не видавайте бажане вами за плани ВТБ.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:59

  BBC написав:Обіцяли ужатися до 1 відділення, а не прощатися. Не видавайте бажане вами за плани ВТБ.

По шляху БМа йти не обіцяли?
І для чого банка якщо вона не кредитує?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:01

Для ліцензії.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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