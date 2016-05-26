19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
19yuriy91 написав:что думают господа, держатели валюты в втб, по таким заявлениям?
Заявление директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина о том, что государственная гарантия не должна распространяться на валютные депозиты, вызвало большой резонанс среди клиентов украинских банков.
PashaX написав:BBC Та причем тут знал, не знал. Банк должен извещать об изменениях клиенту. Я не должен тратить время на постоянную слежку за действиями банка. Или тут все считают, что это нормально?
ВТБ, в этом плане, имеет довольно хороший метод извещений - RSS-подписка на новости. Просто нужно ее видеть: https://vtb.ua/about/press-centre/publications/ - RSS значек с радио волнами. Подписывайте эту ссылку в почтовой программе (если она умеет rss) или feed-ридере и будет вам счастье.
В случае оформления депозитного вклада «VTB Конструктор +» в системе VTB Online на срок от 181 до 365 дней суммируются надбавки по
программам лояльности: При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор +» в системеVTB Online (п.2) и При оформлении
депозитного вклада «VTBКонструктор +» сроком от 181 до 365 дней (п.3). Строк действия данной программы лояльности- до 10.10.2018г.
Во всех других случаях-надбавки к процентным ставкам не суммируются.
Інкогніто написав:В случае оформления депозитного вклада «VTB Конструктор +» в системе VTB Online на срок от 181 до 365 дней суммируются надбавки по программам лояльности: При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор +» в системеVTB Online (п.2) и При оформлении депозитного вклада «VTBКонструктор +» сроком от 181 до 365 дней (п.3). Строк действия данной программы лояльности- до 10.10.2018г. Во всех других случаях-надбавки к процентным ставкам не суммируются.
Які 365 днів...обіцяли ж раніше попрощатись.
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