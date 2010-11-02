Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:49
Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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