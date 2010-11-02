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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1304130513061307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:49

  LuckyG написав:Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.

Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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