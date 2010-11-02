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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:49
LuckyG написав:
Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.
Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:59
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:01
Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:07
Квесторе_поверніться написав: LuckyG написав:
Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.
Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
Да, жаль, вата тикает. А какие плюхи премиуим сегменту были!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:08
_Slava_ написав:
Да, жаль, вата тикает. А какие плюхи премиуим сегменту были!
то не плюхи - то были наши санкции
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:10
IMPRINTER
я б не против их продлить)или нужно подключать западных партнеров?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:15
_Slava_ написав:IMPRINTER
я б не против их продлить)или нужно подключать западных партнеров?
не - вата ж ввела контрсанкции )
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IMPRINTER
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- Повідомлень: 34578
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5490 раз.
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9
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Суб 21 лип, 2018 10:22
klug
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