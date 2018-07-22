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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:49

  LuckyG написав:Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.

Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:01

  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:07

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.

Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.

Да, жаль, вата тикает. А какие плюхи премиуим сегменту были! 8)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:08

  _Slava_ написав:Да, жаль, вата тикает. А какие плюхи премиуим сегменту были! 8)


то не плюхи - то были наши санкции
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:10

IMPRINTER
я б не против их продлить)или нужно подключать западных партнеров? 8)
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Суб 21 лип, 2018 11:15

  _Slava_ написав:IMPRINTER
я б не против их продлить)или нужно подключать западных партнеров? 8)


не - вата ж ввела контрсанкции )
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 22:13

Re: ВТБ Банк

Депозитна акція VTB Bank (Україна) – надбавки, гроші та подарунки

Із 10 липня до 10 жовтня 2018 року розміщуйте депозит «VTB Конструктор+» строком на три місяці та більше у відділеннях VTB Bank (Україна) або через VTB Online та гарантовано отримуйте надбавки до ставок від VTB Bank (Україна). Ваша вигода зростає до 15,5% річних у гривні, а при оформленні через VTB Online – навіть до 16%. У доларах – до 4,5% та 5% відповідно.

Якщо протягом дії акції Ви розміщуєте депозит від 50 тисяч гривен (в еквіваленті), Ви отримуєте шанс виграти гроші в жовтні: 1 000 грн – п’ять клієнтів, 3 000 грн – три клієнта та 5 000 грн – один клієнт. А якщо розміщуєте депозит від 200 тисяч гривень (в еквіваленті), то додатково ще й кожного місяця у серпні, вересні та жовтні – п’ять цінних подарунків. Імена щасливчиків визначить генератор випадкових чисел random.org.

https://vtb.ua/about/press-centre/publications/depozytna-aktsiya-vtb-bank-ukrayina-nadbavky-groshi-ta-podarunky/
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:26

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.

Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.

Не хватает средств, что б все разом отдать.
Вот и притормозились.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:48

  ruvex написав:Депозитна акція VTB Bank (Україна) – надбавки, гроші та подарунки

Із 10 липня до 10 жовтня 2018 року розміщуйте депозит «VTB Конструктор+» строком на три місяці та більше у відділеннях VTB Bank (Україна) або через VTB Online та гарантовано отримуйте надбавки до ставок від VTB Bank (Україна). Ваша вигода зростає до 15,5% річних у гривні, а при оформленні через VTB Online – навіть до 16%. У доларах – до 4,5% та 5% відповідно.
https://vtb.ua/about/press-centre/publications/depozytna-aktsiya-vtb-bank-ukrayina-nadbavky-groshi-ta-podarunky/

На сайте ставки меньше...
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