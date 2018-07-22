Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:49
Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
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Додано: Суб 21 лип, 2018 10:59
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:01
Да
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:07
Да, жаль, вата тикает. А какие плюхи премиуим сегменту были!
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:08
то не плюхи - то были наши санкции
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Додано: Суб 21 лип, 2018 11:10
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я б не против их продлить)или нужно подключать западных партнеров?
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Суб 21 лип, 2018 11:15
не - вата ж ввела контрсанкции )
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Додано: Нед 22 лип, 2018 22:13
Re: ВТБ Банк
Депозитна акція VTB Bank (Україна) – надбавки, гроші та подарунки
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Black Jack - White Business
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:26
Не хватает средств, что б все разом отдать.
Вот и притормозились.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:48
На сайте ставки меньше...
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