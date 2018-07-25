RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ВТБ Банк

ВТБ Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:28

Считайте лояльность
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13569
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1037 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57

  BBC написав:
  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да

а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2132
З нами з: 15.07.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 575 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57

  Cler написав:
  BBC написав:
  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да

а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?


не стоит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34621
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5494 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 1305130613071308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5843, 5844, 5845
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58446 7466481
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 21:02
Flamingo
Банк Восток 1 ... 90, 91, 92
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
914 216776
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 19:22
guntherhouse777
Банк Альянс 1 ... 29, 30, 31
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
305 37113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 18:36
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3626)
25.07.2018 22:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.