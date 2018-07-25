|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:28
Считайте лояльность
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13569
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1037 раз.
- Подякували: 1126 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57
BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2132
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 575 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57
Cler написав: BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
не стоит
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34621
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5494 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|58446
|7466467
|
|
|914
|216776
|
|
|305
|37113
|