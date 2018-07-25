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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:28
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Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57
BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
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Cler
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57
Cler написав: BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
не стоит
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:49
Cler написав: BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
Снимал 2 недели назад. Не более 1000 грн за одну транзакцию, не более 3000 грн в сутки.
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EvgeniyL
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:01
EvgeniyL написав:
не более 3000 грн в сутки.
Не в сутки не менее 27000 можно снять снимал в начале июля. Только нужно в ИБ выставить лимит на снятие
Щось мені з ТАС "щастить"
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