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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лип, 2018 12:28
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Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57
BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
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Cler
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Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57
Cler написав: BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
не стоит
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Додано: Сер 25 лип, 2018 21:49
Cler написав: BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
Снимал 2 недели назад. Не более 1000 грн за одну транзакцию, не более 3000 грн в сутки.
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EvgeniyL
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Додано: Сер 25 лип, 2018 22:01
EvgeniyL написав:
не более 3000 грн в сутки.
Не в сутки не менее 27000 можно снять снимал в начале июля. Только нужно в ИБ выставить лимит на снятие
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:44
EvgeniyL написав: Cler написав:
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
Снимал 2 недели назад. Не более 1000 грн за одну транзакцию, не более 3000 грн в сутки.
я снимал в укрсоце в 20х числах июня. за раз 1К итоговая сумма была поболе чем 3К и дневной лимит так и не нащупал. Покращили что ли???
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mephala
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:14
Квесторе_поверніться написав: LuckyG написав:
Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.
Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
У Дніпрі у них обслуговується ЕВРАЗ-ДМЗП, з багатомільярдними обігами, і зарплатні проекти його працівників.
Планів по згортанню не має ні на цей рік, ні на наступній. Хіба що продаж підприємства росіянами.
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alex
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Додано: Чет 26 лип, 2018 10:35
alex написав: Квесторе_поверніться написав: LuckyG написав:
Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.
Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.
У Дніпрі у них обслуговується ЕВРАЗ-ДМЗП, з багатомільярдними обігами, і зарплатні проекти його працівників.
Планів по згортанню не має ні на цей рік, ні на наступній. Хіба що продаж підприємства росіянами.
Так Ярославський в московитів викупив Брянку. Ні?
Чого він сидить в ВаТі а не переходить в Мій банк?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:44
Cler написав: BBC написав: Тракторист написав:
Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?
Да
а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
200 грн
Свинорыл 80lvl
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Додано: Чет 26 лип, 2018 12:59
200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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