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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1305130613071308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 12:28

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Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57

  BBC написав:
  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да

а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:57

  Cler написав:
  BBC написав:
  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да

а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?


не стоит
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 21:49

  Cler написав:
  BBC написав:
  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да

а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?

Снимал 2 недели назад. Не более 1000 грн за одну транзакцию, не более 3000 грн в сутки.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 22:01

Re: ВТБ Банк

  EvgeniyL написав:не более 3000 грн в сутки.
Не в сутки не менее 27000 можно снять снимал в начале июля. Только нужно в ИБ выставить лимит на снятие
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 09:44

  EvgeniyL написав:
  Cler написав:а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?

Снимал 2 недели назад. Не более 1000 грн за одну транзакцию, не более 3000 грн в сутки.

я снимал в укрсоце в 20х числах июня. за раз 1К итоговая сумма была поболе чем 3К и дневной лимит так и не нащупал. Покращили что ли???
mephala
 
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  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.

Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.


У Дніпрі у них обслуговується ЕВРАЗ-ДМЗП, з багатомільярдними обігами, і зарплатні проекти його працівників.
Планів по згортанню не має ні на цей рік, ні на наступній. Хіба що продаж підприємства росіянами.
alex
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:35

  alex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Очень нравится банк ВТБ,но пока честно не будут объявлены планы по дальнейшей работе -не вернусь. Потому что это несерьезно. Знаком с многими лояльными к ВТБ людьми-мнения совпадают. Классный банк ВТБ,прекращайте заниматься ерундой.

Що за єрунда в банці?
Так розумію банка йде з ринку але щось троха притормозила.
Щось не пущає залишити Дніпро і Харків.


У Дніпрі у них обслуговується ЕВРАЗ-ДМЗП, з багатомільярдними обігами, і зарплатні проекти його працівників.
Планів по згортанню не має ні на цей рік, ні на наступній. Хіба що продаж підприємства росіянами.

Так Ярославський в московитів викупив Брянку. Ні?
Чого він сидить в ВаТі а не переходить в Мій банк?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:44

Re: ВТБ Банк

Cler написав:
  BBC написав:
  Тракторист написав:Укрсоцбанк по прежднему партнёр ВТБ и снятие в банкоматах Укрсоцбанка с карты Скарбнычка без комиссии?

Да

а не в курсе какую максимальную сумму за один раз выдают банкоматы Укроца? стоит ли пытаться вводить суммы более 1000 грн.?
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:59

200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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