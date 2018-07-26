|
|
|
ВТБ Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 04:57
BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2456
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:16
А в банкомате были купюры более 20 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13577
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1039 раз.
- Подякували: 1127 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5909
|1398472
|
|
|31265
|3881132
|
|
|58477
|7470319
|
|