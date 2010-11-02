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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1306130713081309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 04:57

Re: ВТБ Банк

BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:16

А в банкомате были купюры более 20 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 03:43

Re: ВТБ Банк

BBC написав:А в банкомате были купюры более 20 грн?
Были.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2458
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 05:19

  cdj2 написав:
BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.

а банкомат точно был укрсоца? проверяли на сайте адреса банкоматов?
mephala
 
Повідомлень: 3342
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