Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 04:57
Re: ВТБ Банк
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 28 лип, 2018 03:43
Re: ВТБ Банк
Были.
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 28 лип, 2018 05:19
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