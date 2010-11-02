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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 04:57
BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:16
А в банкомате были купюры более 20 грн?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 28 лип, 2018 03:43
BBC написав:А в банкомате были купюры более 20 грн?
Были.
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Суб 28 лип, 2018 05:19
cdj2 написав:
BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.
а банкомат точно был укрсоца? проверяли на сайте адреса банкоматов?
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mephala
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Додано: Суб 28 лип, 2018 13:35
mephala написав: cdj2 написав:
BBC написав:200 грн уже отменили, тепер разово 1000 грн в Укрсоце
Мне тысячу не давало. Позавчера пробовал.
а банкомат точно был укрсоца? проверяли на сайте адреса банкоматов?
Это был УСБ+Альфа. Так что без сомнений.
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cdj2
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Додано: Суб 28 лип, 2018 14:17
cdj2 написав:
mephala написав:а банкомат точно был укрсоца? проверяли на сайте адреса банкоматов?
Это был УСБ+Альфа. Так что без сомнений.
я в том смысле что может банкомат принадлежит алле а не укрсоцу. хотя и обслуживает укрсоц+алла.
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mephala
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