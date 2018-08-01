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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1307130813091310

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:59

  octopus написав:Не было новостей о будущем украинской дочки ВТБ от Костина.
Некогда ему, что ли?

Пора гнати в три шия цього Костіна...але видно супостат не має ким замінити...дехвіцит кадрів пітерських ФСБшних, перевірених в оборудках.
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 20:51

367 дней 5% по $
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:02

  BBC написав:367 дней 5% по $

Уже разобрался благодарю
Открыл только что онлайн, сегодня ещё считают, хотя день уже почти закончился
ВТБ самый дружественный банк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:04

Re: ВТБ Банк

Боюсь только на выход бумагой может выйти.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:07

  BBC написав:367 дней 5% по $

Думаю к новому году будут предлагать побольше
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:07

  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

Учтен риск до курса 50 грн/€.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:08

  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

Депозит в ВТБ отрыли тоже?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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