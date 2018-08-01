octopus написав:Не было новостей о будущем украинской дочки ВТБ от Костина.
Некогда ему, что ли?
Пора гнати в три шия цього Костіна...але видно супостат не має ким замінити...дехвіцит кадрів пітерських ФСБшних, перевірених в оборудках.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 лип, 2018 15:59
Пора гнати в три шия цього Костіна...але видно супостат не має ким замінити...дехвіцит кадрів пітерських ФСБшних, перевірених в оборудках.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:02
Уже разобрался благодарю
Открыл только что онлайн, сегодня ещё считают, хотя день уже почти закончился
ВТБ самый дружественный банк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:04
Re: ВТБ Банк
Боюсь только на выход бумагой может выйти.
Свинорыл 80lvl
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:07
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:07
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 01 сер, 2018 23:11
рановато еще про подарки под ёлку думать
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
Додано: Чет 02 сер, 2018 06:17
Re: ВТБ Банк
Я думаю что курс будет стабильно расти до зимы 20-го, так что в процессе взлёта ВА невыгодна. А вот на конце подъёма очень даже гуд.
Свинорыл 80lvl
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