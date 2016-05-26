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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1308130913101311

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:02

  BBC написав:
  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:05

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  BBC написав:
  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

Учтен риск до курса 50 грн/€.


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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:09

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Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34693
З нами з: 06.08.09
Подякував: 204 раз.
Подякували: 5500 раз.
 
Профіль
9
3
2
  #<1 ... 1308130913101311
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