у меня 40 заложено.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:02
у меня 40 заложено.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:05
По євро чи долару?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:09
Квесторе_поверніться
по доллару
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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