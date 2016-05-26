Квесторе_поверніться написав:І чого тут морочитися з 5000 американців під 5% річних грязними? Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?
1) я не доверяю "моему банку". Государство Украина как его собственник - самый опасный партнер. Тем более по валюте. Те бомже-резервы в валюте, что тут есть - это практически на 100% кредитные ресурсы. В любом случае государство Украина доллары не печатает, а их ему уже перестали давать в долг. + В моем банке отморожденный наглухо финмон.
2) пока от валютных вкладов воздерживаюсь - считаю высоковероятной повторения истории с "пайками" и прочими говнопостановами - но тогда был риск при ставках 10-12% по валюте - а тут по 2-5% хай нюхают.
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Квесторе_поверніться написав:І чого тут морочитися з 5000 американців під 5% річних грязними? Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?
1) я не доверяю "моему банку". Государство Украина как его собственник - самый опасный партнер. Тем более по валюте. Те бомже-резервы в валюте, что тут есть - это практически на 100% кредитные ресурсы. В любом случае государство Украина доллары не печатает, а их ему уже перестали давать в долг. + В моем банке отморожденный наглухо финмон.
2) пока от валютных вкладов воздерживаюсь - считаю высоковероятной повторения истории с "пайками" и прочими говнопостановами - но тогда был риск при ставках 10-12% по валюте - а тут по 2-5% хай нюхают.
Ризики є. Але зараз вони не настільки високі щоб на поточному рахунку не тримати валюту в Моєму банку.
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