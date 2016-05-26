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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:02

  BBC написав:
  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

Учтен риск до курса 50 грн/€.


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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:05

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

Учтен риск до курса 50 грн/€.


у меня 40 заложено.

По євро чи долару?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:09

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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:16

І чого тут морочитися з 5000 американців під 5% річних грязними?
Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:20

  Квесторе_поверніться написав:Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?

"Мій банк" это что?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:24

  Квесторе_поверніться написав:І чого тут морочитися з 5000 американців під 5% річних грязними?
Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?


1) я не доверяю "моему банку". Государство Украина как его собственник - самый опасный партнер. Тем более по валюте. Те бомже-резервы в валюте, что тут есть - это практически на 100% кредитные ресурсы. В любом случае государство Украина доллары не печатает, а их ему уже перестали давать в долг. + В моем банке отморожденный наглухо финмон.

2) пока от валютных вкладов воздерживаюсь - считаю высоковероятной повторения истории с "пайками" и прочими говнопостановами - но тогда был риск при ставках 10-12% по валюте - а тут по 2-5% хай нюхают.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:27

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?

"Мій банк" это что?

https://www.oschadbank.ua/ua/
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:29

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:І чого тут морочитися з 5000 американців під 5% річних грязними?
Менше метушні поклавши набагато більшу суму в Мій банк під 2% річних. Ні?


1) я не доверяю "моему банку". Государство Украина как его собственник - самый опасный партнер. Тем более по валюте. Те бомже-резервы в валюте, что тут есть - это практически на 100% кредитные ресурсы. В любом случае государство Украина доллары не печатает, а их ему уже перестали давать в долг. + В моем банке отморожденный наглухо финмон.

2) пока от валютных вкладов воздерживаюсь - считаю высоковероятной повторения истории с "пайками" и прочими говнопостановами - но тогда был риск при ставках 10-12% по валюте - а тут по 2-5% хай нюхают.

Ризики є.
Але зараз вони не настільки високі щоб на поточному рахунку не тримати валюту в Моєму банку.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 10:52

  Квесторе_поверніться написав:Але зараз вони не настільки високі щоб на поточному рахунку не тримати валюту в Моєму банку.


я считаю щас, наоборот, наступает пора высоких рисков.
за 2% я не буду рисковать деньгами ... не бумагой а деньгами.
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:07

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Але зараз вони не настільки високі щоб на поточному рахунку не тримати валюту в Моєму банку.


я считаю щас, наоборот, наступает пора высоких рисков.
за 2% я не буду рисковать деньгами ... не бумагой а деньгами.

Ок. Ви по іншому оцінили ризики.
Тільки час покаже в кого оцінки більш раалістичні.
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