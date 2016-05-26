Квесторе_поверніться
еще раз - за 2% даже просто наличие фактора риска независимо от степени его критичности - пошли они нах.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:10
Квесторе_поверніться
еще раз - за 2% даже просто наличие фактора риска независимо от степени его критичности - пошли они нах.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:37
Re: ВТБ Банк
Я ориентируюсь на 42-43 за доллар. И это оптимистический вариант.
Свинорыл 80lvl
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:47
Re: ВТБ Банк
такої цифри навіть в а-ля утєкшій методичці НБУ немає!
+50грн !
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Додано: Чет 02 сер, 2018 13:08
несут что подорванные !
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
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