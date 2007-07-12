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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1309131013111312

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
117
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
117
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:10

Квесторе_поверніться

еще раз - за 2% даже просто наличие фактора риска независимо от степени его критичности - пошли они нах.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:37

Re: ВТБ Банк

Квесторе_поверніться написав:
  cdj2 написав:Я думаю что курс будет стабильно расти до зимы 20-го

І куди доросте?
Я ориентируюсь на 42-43 за доллар. И это оптимистический вариант.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 11:47

Re: ВТБ Банк

  cdj2 написав:Я ориентируюсь на 42-43 за доллар. И это оптимистический вариант.


такої цифри навіть в а-ля утєкшій методичці НБУ немає!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:08

  Квесторе_поверніться написав:
  BBC написав:367 дней 5% по $

І кого це таким прОцентом сюди можна заманити?
Нехай супостат ліквідність з московії присилає а не маленький Українець буде приносити. Ні?



несут что подорванные !
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
проффесор
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 16:32

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  cdj2 написав:Боюсь только на выход бумагой может выйти.

Учтен риск до курса 50 грн/€.

у меня 40 заложено.

какой же вы оптимист!... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:35

Re: ВТБ Банк

greenozon написав:
  cdj2 написав:Я ориентируюсь на 42-43 за доллар. И это оптимистический вариант.


такої цифри навіть в а-ля утєкшій методичці НБУ немає!
Это опыт проживания в этом государстве.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:38

Учтен риск до курса 50 грн/€.[/quote]
у меня 40 заложено.[/quote]
какой же вы оптимист!... :mrgreen:[/quote]
С окончанием депо ноябрь 2018 и столбиками до марта 2018. Оптимизмом можно назвать с большой натяжкой
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 19:00

Re: ВТБ Банк

  проффесор написав:несут что подорванные !


паніка страшне діло скажу я вам..!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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  #<1 ... 1309131013111312
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