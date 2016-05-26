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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
115
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
49
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
117
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 17:12

  THB написав:
  Cler написав:что касается валюты, то в Украине её пока держать не стоит,

Поделитесь опытом,где вы ее держите?

в более стабильных странах...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 22:55

Re: ВТБ Банк

Ув. форумчане подскажите пожалуйста.
Бонус от минфина, для срока указанного ниже, означает, что "1,10% годовых от вклада" к примеру от 50000 будет 550 грн вместе с налогом?

6 - 11 мес. (181 - 364 дня) - до 16,50%
+1,10% годовых от вклада

Заявка длится 30 дней и чтобы использовать промо-код, нужно чтобы истекла предыдущая заявка и была возможность его указать в новой?
Пенс
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 23:33

Пенс
Если откроете на 364 дня, то должно быть 548.49 грн чистыми!
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 06:16

Re: ВТБ Банк

  Пенс написав:и чтобы использовать промо-код, нужно чтобы истекла предыдущая заявка и была возможность его указать в новой?


Промокоди бувають двох типів
- персональні
- для публіки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 12:43

  югин написав:Пенс
Если откроете на 364 дня, то должно быть 548.49 грн чистыми!

А для бонуса в % годовых учитывается и разница в сроке вклада? Для текущего примера 200 дней или 364, Бонус будет разным?
Налог не вычитается?
Пенс
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43

Re: ВТБ Банк

забирал депо, придумался анегдот...
что общего у АТБ и ВТБ?
у них в кассе нету мелочи на здачу..
Diman
 
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