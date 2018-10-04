в более стабильных странах...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 вер, 2018 17:12
в более стабильных странах...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Нед 30 вер, 2018 22:55
Re: ВТБ Банк
Ув. форумчане подскажите пожалуйста.
Бонус от минфина, для срока указанного ниже, означает, что "1,10% годовых от вклада" к примеру от 50000 будет 550 грн вместе с налогом?
6 - 11 мес. (181 - 364 дня) - до 16,50%
+1,10% годовых от вклада
Заявка длится 30 дней и чтобы использовать промо-код, нужно чтобы истекла предыдущая заявка и была возможность его указать в новой?
Додано: Нед 30 вер, 2018 23:33
Пенс
Если откроете на 364 дня, то должно быть 548.49 грн чистыми!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Пон 01 жов, 2018 06:16
Re: ВТБ Банк
Промокоди бувають двох типів
- персональні
- для публіки
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 01 жов, 2018 12:43
Додано: Сер 03 жов, 2018 23:43
Re: ВТБ Банк
забирал депо, придумался анегдот...
что общего у АТБ и ВТБ?
у них в кассе нету мелочи на здачу..
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:42
згідно слів Рожкової
"ВТБ іде шляхом згортання...."
слухати із 17:00 і далі
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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